Шмыгаль призвал открыть центры вакцинации от COVID-19 во всех районных центрах Украины

Количество новых больных COVID-19 и количество госпитализаций в Украине продолжает снижаться, а темы вакцинации еженедельно ускоряются. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания Кабинета Министров Украины 23 июня.

Глава правительства отметил, что положительную роль в улучшении эпидемической ситуации выполняют центры массовой вакцинации, открывающиеся в городах по всей стране.

«Даю поручение Министерству развития громад и территорий принять меры, чтобы такие центры появились по меньшей мере в каждом районном центре. Потому что есть области, где таких центров уже более десяти, а есть 6 областей, где центры массовой вакцинации до сих пор не появились», - отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также отметил, что на этой неделе стартует вакцинация компаний, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться. По его словам, это поможет уменьшить передачу вируса внутри коллективов и способствовать безопасной работе.

«Поэтому призываю руководителей предприятий воспользоваться такой возможностью и обезопасить себя и своих работников», - сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль добавил, что Министерство здравоохранения постоянно увеличивает количество бригад для прививок и готовит новые форматы, чтобы как можно больше украинский имели возможность получить вакцину