Борьба с сексуальным насилием в условиях конфликта на Донбассе: правозащитники опубликовали пособие для пострадавших

Правозащитники «Восточноукраинского центра общественных инициатив» и Украинская сеть женщин, пострадавших от сексуального насилия опубликовали руководство по восстановлению справедливости для пострадавших от сексуального и гендерно-обусловленного насилия, совершенного во время вооруженного конфликта на Донбассе.

Пособие содержит практические рекомендации с пошаговым описанием действий пострадавшего лица в процессе юридической защиты своих прав, а также образцы необходимых юридических документов. Часть книги - это список контактов государственных и общественных организаций, которые предоставляют разнообразную помощь пострадавшим.

На Востоке Украины случаи сексуального насилия чаще всего фиксируются в незаконных местах лишения свободы; блокпостах; в жилых районах, контролируемых вооруженными группами и / или расположенных вблизи мест дислокации воинских подразделений.

«Чаще всего сексуальное насилие было наказанием за гражданскую позицию. Кто-то воевал за нашу страну с оружием в руках. Кто-то просто говорил, что «я гражданин Украины» на оккупированных территориях. Кто-то создавал критические публикации в социальных сетях и попадал за это в незаконные тюрьмы. Следствием этого было изнасилования или другие формы сексуального насилия. Своей книгой мы стремимся помочь этим мужественным женщинам и мужчинам вернуться к нормальной жизни после пережитых страданий», - отметил глава «Восточноукраинского центра общественных инициатив», один из соавторов издания Владимир Щербаченко.

Правозащитники отмечают, что характерными для конфликта на Востоке Украины есть такие типы сексуального насилия как: изнасилование; принуждение к акту сексуального характера; избиение или причинение травмы половым частям тела, нанесение увечий, ожогов, сжатие, насильственное обрезание или иное повреждение половых частей тела принудительное наблюдение за сексуальным насилием и пытками с использованием сексуального насилия; формирование обоснованного предчувствие или страха акта сексуального насилия, в том числе путем сексуальных угроз, угроз изнасилования; оскорбления, унижения, запугивания сексуального характера охватывают среди прочего также унизительные комментарии относительно внешнего вида пострадавших, их физиологических особенностей; принудительное (полное или частичное) обнажения; совместное содержание в одном помещении мужчин и женщин, в том числе без предоставления отдельного туалета и / или душу и тому подобное.