В Луганской области задержали контрабанду сигарет на 5,8 млн гривень

В Луганской области во время проведения совместных мероприятий, была пресечена попытка незаконного перемещения табачных изделий с территории Российской Федерации в Украину.

Как сообщили в Главном управлении ДФС в Луганской области, граждане Украины незаконно переместили с территории Российской Федерации через государственную границу табачные изделия неустановленного производителя с отсутствующими марками акцизного налога и маркировкой соответствии с действующим законодательством Украины.

Табачные изделия находились в специализированном грузовом автомобиле самосвал ЗИЛ, которым управлял один из фигурантов дела. При осмотре автомобиля было обнаружено 193 коробки с табачными изделиями, всего 96 500 пачек. Ориентировочная рыночная стоимость изъятых сигарет составляет около 5,8 млн.грн.

В своих объяснениях фигуранты подтвердили факт незаконной транспортировки табачных изделий.

Операцию по задержанию контрабанды проводили сотрудники Управления оперативного обеспечения зон проведения АТО ГУ ДФС в Луганской области совместно с межведомственной группой в составе офицеров ВВВБ Луганского пограничного отряда ГВВВБ «Восток», следователями ГУ ЧП в Луганской области и при участии работников Луганской Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.





