За 22 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 обстрелов

За 22 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 обстреловВчера, 09:58
22 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.
В Луганской области российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из из ручных противотанковых гранатометов в районе поселка Золотое.
В Донецкой области в Авдеевке российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В Красногоровке российские террористы обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Лебединского оккупанты обстреливали ВСУ из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем российско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного, что на Приазовье.
В районе Светлодарска российские боевики обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Также в районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» и «Орлан-3М" по с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.
По состоянию на 7:00 утра, 23 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.
В частности, вблизи Новоселовки велся обстрел из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Майорска российские подразделения обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Южного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра.
Боевых потерь в результате вражеского огня нет.
В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.