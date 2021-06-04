За 22 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 обстрелов

22 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из из ручных противотанковых гранатометов в районе поселка Золотое.

В Донецкой области в Авдеевке российские наемники открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В Красногоровке российские террористы обстреливали украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Лебединского оккупанты обстреливали ВСУ из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

Из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем российско-оккупационные войска дважды осуществляли обстрел вблизи Водяного, что на Приазовье.

В районе Светлодарска российские боевики обстреливали украинских военных из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Также в районе населенных пунктов Марьинка и Светлодарск зафиксированы пролеты вражеских беспилотных летательных аппаратов типа «Орлан-10» и «Орлан-3М" по с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлены средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра, 23 июня, зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В частности, вблизи Новоселовки велся обстрел из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Майорска российские подразделения обстреливали позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Южного российские наемники обстреляли позиции Объединенных сил из минометов 120-го калибра.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.