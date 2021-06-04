Нацполиция ликвидировала масштабный канал транзита героина в страны Евросоюза - Игорь Клименко

Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко сообщил сегодня, 22 июня. Общий вес изъятой партии героина составляет 235 кг, его ориентировочная стоимость - более 10 млн евро.

«В результате совместной спецоперации правоохранителей Украины и Молдовы ликвидирован мощный канал поставки героина из Ирана в страны Евросоюза. Документирования транснациональной преступной группы продолжалось более полугода. Фигуранты - граждане Молдовы и Турции. Изъято 235 килограммов героина на более 10 млн евро», - сказал Игорь Клименко.

В декабре прошлого года оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью получили информацию о том, что иностранная группа лиц планирует наладить поставки наркотического средства - героин, в особо крупных размерах в страны ЕС. Наркотик через Россию и Украину должен следовать транзитом в Молдову, откуда его планировали «экспортировать» в страны Евросоюза.

«По инициативе НПУ был подписан договор о международном сотрудничестве с правоохранителями Молдовы о создании совместной следственно-оперативной группы», - сообщил первый заместитель Председателя Нацполиции Евгений Коваль.

Злоумышленники действовали по тщательно продуманной схеме: они создали несколько фиктивных строительных фирм и переправляли наркотики под видом стройматериалов. Героин маскировали в муляжах - пустотелого кирпича. Из Ирана наркотик путешествовал транзитом через Россию и Украину в Молдову, где наркодилеры арендовали целый склад для расфасовки «товара». Затем этот героин должен был попасть на черный рынок Евросоюза.

«В процессе документирования выяснилось, что злоумышленники хорошо готовились к контрабанде героина. Сначала они изучали маршрут движения грузовиков, вникали в тонкости пересечения границ и процедурные проверки. В результате, хорошо подготовившись, они решили переправить большую партию особо опасного наркотика - героина - из Ирана через территорию РФ и Украины в Молдову, а затем - в страны Евросоюза», - сообщил начальник Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергей Федченко.

По его словам, для разоблачения преступной группировки была спланирована международная спецоперация, в которой приняли участие около сотни правоохранителей Украины и Молдовы, в том числе Государственной таможенной службы.

«7 участников транснациональной группы наркодилеров задержали, им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Удачный результат эффективного международного сотрудничества», - подчеркнул Председатель Нацполиции Игорь Клименко.