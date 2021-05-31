В Украине обещают снизать тариф на электроэнергию потребляющим до 100 кВт домохозяйствам

Министр энергетики Герман Галущенко во время «Часа вопросов к правительству» рассказал о новой модели ПСО, которую разрабатывает Министерство энергетики совместно с участниками рынка.

Герман Галущенко отметил, что проект нового механизма спецобязанностей участников рынка электроэнергии будет представлен на следующей неделе.

Новая модель будет предусматривать дифференцированный тариф в зависимости от категорий населения и защиту социально уязвимых слоев, и одновременно должен обеспечить возможность для компаний-производителей электроэнергии проводить модернизацию оборудования. Вместе эти шаги откроют окно возможностей для привлечения инвестиций в компании отрасли, а для частных потребителей - для проведения мероприятий по энергосбережению.

«Мы выделяем население, потребляющего до 100 кВт. На сегодня это около 41% потребителей из 16,9 млн домохозяйств. Проект нового ПСО предусматривает защиту этой категории населения путем уменьшения тарифа», - отметил Герман Галущенко.