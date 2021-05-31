Отчет БФ «Право на захист»: На КПВВ российские боевики раздевают людей до трусов для обыска

БФ «Право на захист» опубликовал отчет о «Пересечении линии разграничения через КПВВ» за май 2021 года.

Из отчета следует, что российские боевики устраивают тщательные досмотры выезжающих на подконтрольную Украине территорию - людей раздевают до нижнего белья и обыскивают все вещи.

В течение месяца пересечение линии разграничения осуществлялось только через два КПВВ - «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Это привело к уменьшению количества пересечений по сравнению с периодом до введения карантинных ограничений.

Согласно данным Операции Объединенных сил и мониторинга БФ «Право на защиту», не было значительной разницы в общем количестве пересечений линии разграничения по сравнению с апрелем: примерно 52 000 граждан в обоих месяцах.

31 мая в Донецкой области в списке на пересечение линии разграничения числилось 185 человек. На неподконтрольной правительству Украины территории (НПУТ), почти 60 человек ждали с 9 утра, приехали они на КПВВ «Новотроицкое», контролируемое Украиной, незадолго до закрытия. По их словам, такая задержка на оккупированной территории была вызвана тщательным обыском личных вещей (косметичек, нижнего белья, аптечек первой помощи и т. д.). Некоторых людей российские террористы заставили раздеться до нижнего белья для ручного обыска.

На КПВВ «Станица Луганская» началась реконструкция. Планируется обновить инфраструктуру по образцу КПВВ «Новотроицкое» (Центр административного обслуживания, навесы и т. д.).

В связи с этим люди сталкиваются с неудобствами: частные лаборатории для тестирования на коронавирус были перенесены ближе к проезжей части, скамейки у лабораторий убраны, навесов не было, а тротуарная дорога была разбита. Ремонтные работы продлятся до конца лета.

В течение мая 4392 уязвимые пожилые люди получили помощь в транспортировке на КПВВ «Станица Луганская» электромобилем от НПО «Пролисок».

Мониторы ПНС помогли предоставить 203 запроса для ускоренной процедуры пересечения и помогли около 1,800 людям установить приложение «Вдома».