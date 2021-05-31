» » Отчет БФ «Право на захист»: На КПВВ российские боевики раздевают людей до трусов для обыска

Отчет БФ «Право на захист»: На КПВВ российские боевики раздевают людей до трусов для обыска

Сегодня, 12:37 citynews.net.ua | Напечатать

БФ «Право на захист» опубликовал отчет о «Пересечении линии разграничения через КПВВ» за май 2021 года.

Из отчета следует, что российские боевики устраивают тщательные досмотры выезжающих на подконтрольную Украине территорию - людей раздевают до нижнего белья и обыскивают все вещи.

В течение месяца пересечение линии разграничения осуществлялось только через два КПВВ - «Новотроицкое» и «Станица Луганская». Это привело к уменьшению количества пересечений по сравнению с периодом до введения карантинных ограничений.

Согласно данным Операции Объединенных сил и мониторинга БФ «Право на защиту», не было значительной разницы в общем количестве пересечений линии разграничения по сравнению с апрелем: примерно 52 000 граждан в обоих месяцах.

31 мая в Донецкой области в списке на пересечение линии разграничения числилось 185 человек. На неподконтрольной правительству Украины территории (НПУТ), почти 60 человек ждали с 9 утра, приехали они на КПВВ «Новотроицкое», контролируемое Украиной, незадолго до закрытия. По их словам, такая задержка на оккупированной территории была вызвана тщательным обыском личных вещей (косметичек, нижнего белья, аптечек первой помощи и т. д.). Некоторых людей российские террористы заставили раздеться до нижнего белья для ручного обыска.

На КПВВ «Станица Луганская» началась реконструкция. Планируется обновить инфраструктуру по образцу КПВВ «Новотроицкое» (Центр административного обслуживания, навесы и т. д.).

В связи с этим люди сталкиваются с неудобствами: частные лаборатории для тестирования на коронавирус были перенесены ближе к проезжей части, скамейки у лабораторий убраны, навесов не было, а тротуарная дорога была разбита. Ремонтные работы продлятся до конца лета.

В течение мая 4392 уязвимые пожилые люди получили помощь в транспортировке на КПВВ «Станица Луганская» электромобилем от НПО «Пролисок».

Мониторы ПНС помогли предоставить 203 запроса для ускоренной процедуры пересечения и помогли около 1,800 людям установить приложение «Вдома».


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 14:48

В Украине обещают снизать тариф на электроэнергию потребляющим до 100 кВт домохозяйствам

Сегодня, 14:45

Кабмин отправил в Верховную раду на ратификацию договор между Украиной и Францией о реконструкции Попаснянского водоканала

Сегодня, 13:08

В Луганской области на металлолом разворовывают железную дорогу

Сегодня, 12:37

Отчет БФ «Право на захист»: На КПВВ российские боевики раздевают людей до трусов для обыска

Сегодня, 10:53

В оккупированном Луганске взорвался газопровод

Сегодня, 09:51

Российские боевики обстреляли Донецкую область из артиллерии и тяжелых минометов

Вчера, 18:49

ЧЕ-2020: Украина обыграла Македонию со счетом 2-1

Вчера, 18:15

Российские оккупанты планируют уничтожить 3 шахты в Луганской области

Вчера, 15:03

В Луганской области объявлено штормовое предупреждение на 18 июня

Вчера, 14:57

Послы стран G7 призвали провести выборы в прифронтовых районах Луганской и Донецкой областей

Вчера, 12:08

В Северодонецке обсудили проекты новых домов для переселенцев от МОМ

Вчера, 10:38

В Луганской области за сутки 21 новый случай COVID-19. Один человек умер

Новости Украины:

Вчера, 13:38

По Киеву прокатилась волна «минирований» вокзалов и станций метро

15-06-2021, 17:30

Увеличиваем средний чек Вашего покупателя - Каким ассортиментом стоит обновить магазин женской спортивной одежды?

14-06-2021, 16:19

В Одесской области обнаружили 52 незаконных мигранта из Вьетнама

14-06-2021, 15:33

На крупнейшей игровой выставке назвали дату выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 и стоимость игры

14-06-2021, 12:08

Серия марок «Красота и величие Украины» пополнилась почтовым блоком с достопримечательностями Севастополя

11-06-2021, 13:31

К летнему сезону в Киеве готовы все 14 коммунальных пляжей

7-06-2021, 14:31

Министерство культуры просит МВД защитить 2 дома в центре Одессы пока идут суды с застройщиком

4-06-2021, 12:09

Белорусским самолетам запретили посадку в аэропортах стран Евросоюза

4-06-2021, 11:39

В Киеве будут мониторить количество паркомест: заработала цифровая программа

3-06-2021, 18:08

Кирпич ручной формовки – преимущества материала

1-06-2021, 13:05

В Киеве электросамокаты приравняют к велосипедам

31-05-2021, 13:07

30 мая в Карпатах выпал снег

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

Отчет БФ «Право на захист»: На КПВВ российские боевики раздевают людей до трусов для обыска » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня