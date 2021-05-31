В Северодонецке обсудили проекты новых домов для переселенцев от МОМ

В Северодонецке Жилищный проект МОМ презентовал проекты новых жилых домов для переселенцев. Обсудить будущее строительство также пригласили жителей близлежащих районов.

Прозрачность процессов и привлечение общественности - ключевые принципы Жилищного проекта МОМ, поэтому, кроме потенциальных жильцов, были приглашены на презентацию и сессию вопросов-ответов жителей района Северодонецка, в котором в этом году начнется строительство домов для внутренне перемещенных лиц.

Безопасные проходы для жителей, сохранение деревьев и зеленых зон, безопасность и функциональность детской площадки - таковы были темы обсуждения на встрече команды проекта, представителей городской власти Северодонецка и более 50 местных жителей.

Жилой проект МОМ, кроме строительства зданий, предусматривает развитие прилегающей территории, в том числе создание зеленых зон, спортивных и детских площадок в тесном сотрудничестве и координации с жителями уже имеющихся на территории домов - их пригласили к процессу планирования.

Всего за несколько лет МОМ построит и отремонтирует жилье для более 500 семей: 80% из них составят ВПО, а 20% - местные жители Краматорска и Северодонецка.

Города для реализации проекта были выбраны из-за обилия в них ВПО (50000 и 40000 человек соответственно, согласно официальным данным).

Новые помещения будут предоставляться за умеренную арендную плату. Бенефициары также платить за коммунальные услуги.