Российские боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях

16 июня в Луганской и Донецкой областях вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушали режим прекращения огня.

В Луганской области российские боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Новотошковского из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В Донецкой области вблизи населенного пункта авдеевка оккупанты дважды обстреливали позиции украинских военных из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Неподалеку Зайцево, Талаковки и Новоселовки российские боевики вели обстрел из минометов 82-го калибра.

В районе Водяного , что на Приазовье, оккупанты вели огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новогородского противник обстреливал украинских военных из вооружения БМП-1 и ручных противотанковых гранатометов.

У Луганского российские наемники вели прицельный огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате российских обстрелов украинский военнослужащий из состава Объединенных сил получил осколочное ранение. После оказания медицинской помощи боец был эвакуирован в госпиталь.