Новые карантинные ограничения в Украине: что можно и что нельзя в «зеленой» зоне

Новые карантинные ограничения в Украине: что можно и что нельзя в «зеленой» зонеВчера, 16:47
До 31 августа в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима.
Также в Украине разрешено проводить массовые мероприятия в помещениях со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.
В то же время, участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.
При этом соблюдение масочного режима является необязательным при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.
При «зеленом» уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.
Для иностранцев всегда обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и одну из следующих позиций:
- отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),
- документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации.
Новым правилам определяется возможность одновременного установления по всей территории страны «зеленого» или «желтого» уровня карантина, «оранжевый» и «красный» будет определяться в пределах региона.