Новые карантинные ограничения в Украине: что можно и что нельзя в «зеленой» зоне

До 31 августа в общественном транспорте и во время массовых мероприятий или посещения помещений все участники должны придерживаться масочного режима.

Также в Украине разрешено проводить массовые мероприятия в помещениях со 100% наполнением. Без ограничения дистанции между присутствующими.

В то же время, участники и организаторы мероприятий должны использовать защитные маски или респираторы.

При этом соблюдение масочного режима является необязательным при наличии у всех участников и организаторов мероприятия одного из следующих документов:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до проведения мероприятия),

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

При «зеленом» уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы с любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Так же беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ.

Для иностранцев всегда обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и одну из следующих позиций:

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы),

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с ММСП или в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации.

Новым правилам определяется возможность одновременного установления по всей территории страны «зеленого» или «желтого» уровня карантина, «оранжевый» и «красный» будет определяться в пределах региона.