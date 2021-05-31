Карантин в Украине продлят до 31 августа

В Украине сегодня продлят карантин, введенный после начала пандемии коронавируса, до 31 августа этого года. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров Украины.

«По состоянию на 10 июня в Украине достигнут зеленый уровень эпидбезопасности, который позволяет смягчить противоэпидемические ограничения. Правительство официально сегодня продолжит карантин до 31 августа этого года.

В то же время, мы ослабим определенные карантинные мероприятия. Пока у нас зеленый уровень, то контроль самоизоляции не будет происходить через приложение «Вдома». Это позволит обновить приложение»- заявил Денис Шмыгаль.



