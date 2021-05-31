ГБР в Луганской области задержало майора полиции, который обещал за взятку «не заметить» наркотики

Следователи Территориального управления ГБР Краматорска при содействии ДВБ Нацполиции задержали майора полициив Луганской области, который получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности подозреваемого в наркоторговле.

По предварительной информации, майор полиции настойчиво предлагал жителю Лисичанска, которого подозревали в хранении психотропных веществ, «решить вопрос» за 10 000 гривень.

15 июня 2021 года ГБР задержало полицейского при получении взятки.

Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.

Эту информацию подтвердили в полиции Луганской области, где уточнили, что задержанный занимал должность заместителя начальника сектора криминальной полиции одного из территориальных подразделений ГУНП.

Также в Полиции обещали провести служебное расследование.