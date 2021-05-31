ГБР в Луганской области задержало майора полиции, который обещал за взятку «не заметить» наркотики

ГБР в Луганской области задержало майора полиции, который обещал за взятку «не заметить» наркотикиВчера, 12:14
Следователи Территориального управления ГБР Краматорска при содействии ДВБ Нацполиции задержали майора полициив Луганской области, который получил взятку за непривлечение к уголовной ответственности подозреваемого в наркоторговле.
По предварительной информации, майор полиции настойчиво предлагал жителю Лисичанска, которого подозревали в хранении психотропных веществ, «решить вопрос» за 10 000 гривень.
15 июня 2021 года ГБР задержало полицейского при получении взятки.
Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении, избрание меры пресечения и отстранения от должности.
Эту информацию подтвердили в полиции Луганской области, где уточнили, что задержанный занимал должность заместителя начальника сектора криминальной полиции одного из территориальных подразделений ГУНП.
Также в Полиции обещали провести служебное расследование.