В Луганской области 23 новых случая COVID-19 и трое умерших

За 15 июня в Луганской области выявлено 23 новых случая COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 3 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области лабораторно подтверждено 26437 случая коронавируса. Умерли от осложнений - 929 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1045 заболевших, от осложнений умерли 78 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, больше всего случаев COVID-19 за последние сутки зарегистрировали в Киеве - 256, Киевской - 75, Харьковской - 64, Днепропетровской - 55 и Херсонской - 53 областях.