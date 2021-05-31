В Северодонецком озере Чистое показатель вирусного загрязнения в 3 раза превышает норму

ГУ «Луганский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины» 7 июня 2021 года проводился отбор проб из открытых водоемов, которые в летний период используются населением Северодонецкой громады для купания и отдыха, а именно в озерах Чистое, Парковое, Клешня, Кривенькое.

По результатам лабораторных исследований качество воды озера Кривенькое и озера Клешня соответствует требованиям нормативов по микробиологическим показателям.

Отдел гражданской защиты, экологической безопасности и охраны труда Северодонецкого городского военно-гражданской администрации сообщает, что степень загрязнения воды озера Парковое составляет 6200 микробных единиц в 1 дм3, что в 1,24 раза выше допустимого уровня.

Индекс коли-фагов (показатель вирусного загрязнения) в озере Чистое превышает допустимую величину в 3 раза.