Ратификация Стамбульской конвенции очень важна для европейской идентичности Украины

На этом во время интервью акцентировал Чрезвычайный и Полномочный Посол Швеции в Украине Тобиас ТИБЕРГ. По его мнению, для успешного решения этого вопроса Украине необходимо достичь социального консенсуса относительно противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию и борьбы с этими явлениями.

– Известно, что Швеция начала борьбу с дискриминацией на основе пола и гендера задолго до появления Стамбульской конвенции. Что это были за законы?

– В Швеции вопрос о необходимости равенства по признаку пола возник еще в XIX веке. Этот процесс начался с самоорганизации женщин, направленной на отстаивание своих прав. Но когда речь идет о противодействии насилию мужчин над женщинами, а именно это является фокусом Стамбульской конвенции, то тут есть определенные значительные даты в истории нашей страны. И в этом смысле я хотел бы вспомнить закон, принятый в 1998 году. Им впервые в Швеции насилие мужчин над женщинами было определено особым видом насилия, имеющим определенные характеристики.

Прежде всего, женщины с самого начала находятся в положении, когда мужчины имеют определенные преимущества. Речь идет о преимуществах как экономического характера, поскольку женщины являются зависимыми от мужчин и так сложилось уже в течение многих лет истории, а также и о физических преимуществах, когда мужчины могут применять насилие к женщинам. Также существуют определенные стереотипы в обществе, и женщины часто страдают из-за них. Еще одна особенность: в большинстве случаев насилие совершалось близкими людьми, в домашнем окружении.

Все это было принято во внимание, когда разрабатывался этот закон. Упомянутые аспекты были вынесены на общественное обсуждение. Поэтому страны, которые сосредоточиваются на решении вопросов противодействия домашнему и гендерно обусловленному насилию, также должны учитывать такие аспекты и характеристики такого насилия в дальнейшей работе.

В нашей стране были приняты и другие законодательные акты в этой сфере, но закон 1998 года составляет основу соответствующего законодательства.

– Насколько успешной была реализация этого закона?

– Этот закон был успешным хотя бы с учетом ситуации, сложившейся сегодня. В Швеции есть общее понимание, что собой представляет насилие мужчин над женщинами и какова его природа. Благодаря развитию соответствующих политик, стратегий, законодательства каждый человек, каждый представитель власти в своих действиях и заявлениях учитывает это обстоятельство и руководствуется им.

– Когда Швеция ратифицировала Стамбульскую конвенцию, и насколько сложным для нее был этот процесс?

– Швеция подписала Конвенцию в 2011 году, а ратифицировала ее в 2014 году. Насколько мне известно, с политической стороны не было никаких проблем.

Для меня наиболее интересным является вопрос, как ратификация повлияла на процесс искоренения насилия мужчин над женщинами в дальнейшем. Мне кажется, что именно этот вопрос является чрезвычайно важным в украинском контексте. Для Швеции ценности, содержащиеся в Стамбульской конвенции, никогда не поддавались сомнению, они всегда были общепринятыми на уровне общества. И поэтому сама ратификация этого документа была полезна для страны в смысле дальнейшей борьбы с насилием над женщинами. В странах, где не было общественного консенсуса относительно таких ценностей, необходимо понять важность этой Конвенции.

Для Швеции механизмы оценки выполнения Конвенции оказались чрезвычайно полезными. Благодаря им мы получаем новые идеи, толчки и предложения для того, чтобы стать более гендерно равными и продолжать борьбу с насилием.

– Что дала Швеции реализация Стамбульской конвенции?

– Швеция смогла воспользоваться тем опытом, той информацией, которую предоставляет эта Конвенция. Мы смогли в дальнейшем улучшать наше законодательство, улучшать ситуацию с решением вопроса относительно домашнего насилия, потому что Конвенция указывает на недостатки, над которыми нужно работать. Поэтому мы воспринимаем ее как полезный инструмент, помогающий нам стать более равными и более открытыми в этом вопросе.

– Является ли вопрос домашнего и гендерно обусловленного насилия актуальным для Швеции?

– Эта проблема остается острой как в Швеции, так и в любых других странах. Тем более что сейчас мы живем в эпоху ограничений, связанных с COVID-19, из-за которых количество случаев такого вида насилия повсеместно выросло.

Однако шведский опыт свидетельствует о том, что благодаря мощным законодательным инициативам, сильным государственным политикам можно сдерживать рост домашнего насилия, уменьшать стигму, связанную с потерпевшими. А также создавать предпосылки для того, чтобы женщины не стеснялись и информировали о насилии, которое с ними произошло.

– Существует ли в Швеции система специального образования по гендерному равенству и противодействию насилию?

– У нас существует множество различных типов обучений и курсов, особенно для работников, которые непосредственно сталкиваются с этой проблематикой. Имею в виду представителей полиции, социальных работников, представителей сферы образования. Есть курсы, работающие в школах, университетах, для них разрабатываются специальные программы. Также действуют курсы для широкой общественности, чтобы люди были проинформированы о такой проблематике.

Каждый полицейский, обучающийся в Шведской полицейской академии, должен в обязательном порядке пройти 12-недельный курс по противодействию насилию мужчин над женщинами. Таким образом, такая системная работа проводится, она содействует не только росту осведомленности в этой проблематике, но и формирует соответствующее отношение к ней в обществе.

– В правительстве Швеции есть министр по вопросам гендерного равенства и омбудсмен по вопросам равенства. Чем они занимаются, что имеют общего и отличительного в своих задачах?

– Министр отвечает за разработку национальной политики по гендерному равенству, а также за координацию между секторальными министерствами и агентствами, которые также занимаются вопросами равенства между мужчинами и женщинами.

Омбудсмен непосредственно получает обращения от граждан и реагирует на них, контактирует с представителями исполнительной и судебной власти относительно выполнения решений, принимающихся по обращениям граждан.

– Швеция является первой страной в мире, которая разработала и реализует феминистическую внешнюю политику. Какова ее цель?

– Феминистическая внешняя политика Швеции базируется на понимании того, что вопросы гендера, вопросы равенства, как и неравенства, присутствуют везде – в любой проблематике и в любых аспектах. Швеция понимает этот факт и старается бороться с таким неравенством благодаря соответствующей политике, в частности, внешней.

Швеция сформировала в своей внешней феминистической политике три главные цели. Это: представительство, ресурсы и права. Они направлены на то, чтобы женщины достигали равного политического представительства с мужчинами, чтобы они имели равный доступ к ресурсам и такие же права, как и мужчины.

– Способна ли Украина эффективно бороться с домашним и гендерно обусловленным насилием без ратификации Стамбульской конвенции?

– Честно говоря, я так не думаю. Стамбульская конвенция является единственным общеевропейским документом, содействующим искоренению насилия мужчин над женщинами. Она предоставляет доступ к соответствующим ресурсам и поддержке. Если страна не демонстрирует намерения ратифицировать Конвенцию, тогда возникает вопрос, действительно ли она желает выполнять свои обязательства по противодействию такому насилию и борьбе с ним. Пока Украина не ратифицирует Стамбульскую конвенцию, ее успешность в этой работе будет подвергаться сомнению.

– Как Совет Европы и другие международные организации могут помочь Украине с ратификацией Стамбульской конвенции?

– Мощные международные организации, такие как Совет Европы и его партнеры, должны, прежде всего, содействовать увеличению осведомленности по этому вопросу в обществе, принимать участие в дискуссиях, чтобы мотивировать ратификацию этого документа. Мне кажется, что западные партнеры должны продемонстрировать, что вопрос ратификации является чрезвычайно важным для европейской идентичности Украины.

– Швеция является главным донором в сфере гендерного равенства в Украине, в том числе, и через Совет Европы, и открытым сторонником гендерного равенства в обществе в целом. Какие проекты, программы в этой сфере она поддерживала в последние годы в нашей стране и что реализуется сейчас?

– На данный момент наша работа с украинскими партнерами в этом направлении базируется на трех ключевых программах. Первый аспект – это развитие национальной политики по гендерным вопросам. Тут мы сотрудничаем с организацией ООН-Женщины, другими международными партнерами. Мы реализовали очень интересную программу, связанную с гендерным бюджетированием. Этот проект предусматривал, что власть, планируя Государственный и местные бюджеты, должна принимать во внимание потребности как мужчин и женщин, так и мальчиков и девочек для того, чтобы затем соответствующим образом распределялись финансы.

Еще один аспект нашей работы – это увеличение политического представительства и привлечения женщин, и в этом направлении мы сотрудничаем с американской организацией – Национальный демократический институт.

И третье направление – это борьба с гендерно обусловленными стереотипами, здесь мы сотрудничаем с Фондом народонаселения ООН.

В будущем мы хотели бы развивать еще два направления. Прежде всего, это направление экономического развития женщин. У нас есть очень интересный новый проект, в рамках которого проводим обучение компьютерным и информационным технологиям женщин, которые страдали из-за насилия от мужчин, чтобы они могли создать собственный источник доходов и были более независимыми.

Также в планах на будущее – продвигать направление, связанное с повесткой дня, которая называется «Женщины, мир, безопасность». И в этом смысле мы бы хотели увеличить участие женщин в процессе, который связан с противодействием российской агрессии и увеличением участия женщин в процессе переговоров.

Владимир ДОБРОТА,

Национальный пресс-клуб «Украинская перспектива»







