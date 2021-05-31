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Зеленский ветировал закон, ослабляющий ответственность чиновников за недостоверное декларирование

Вчера, 11:13 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления» (законопроект № 4651), который парламент принял третьего июня 2021 года.
Президент инициировал этот проект закона для восстановления наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование.
Однако при рассмотрении указанного документа в сессионном зале Верховной Рады депутаты внесли изменения в порядок декларирования сведений о движимого и недвижимого имущества, находящегося во владении или пользовании членов семьи декларанта. В соответствии с поправками, такие объекты указываются в декларации, если члены семьи декларанта подали ему соответствующую информацию.
Таким образом декларанта можно привлечь к уголовной ответственности только за недостоверное декларирование объектов, о которых ему предоставили сведения члены семьи. Это дает законодательную лазейку недобросовестным декларантам для того, чтобы не указывать в своих декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, объясняя это тем, что члены их семьи якобы не предоставили им соответствующей информации об этом имуществе.
Учитывая это, Президент Украины вернул закон в парламент.
«Уголовная ответственность за недостоверное декларирование сведений должно быть достаточно суровой и предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы», - отметил Владимир Зеленский.
Внедрение системы электронного декларирования было требованием Европейского Союза для установления безвизового режима с Украиной.
Венецианская комиссия в своем заключении от 5 мая 2021 полностью поддержала инициированные Президентом изменения по установлению наказания за правонарушения, связанные с декларированием, и не высказала никаких замечаний.


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