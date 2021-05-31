В Луганской области выявили 24 новых случая COVID-19, умерли от осложнений - 7 человек.

За 14 июня в Луганской области выявили 24 новых случая COVID-19, умерли от осложнений (с учетом выходных) - 7 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26414 заболевших коронавирусом, от осложнений умерли 926 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1014 новых случаев заболевания COVID-19, 77 человек умерли, выздоровели 5511 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве - 243, Днепропетровской - 82, Донецкой - 61, Харьковской - 60 и Хмельницкой - 60 областях.

Всего с начала пандемии в Украине зафиксировано 2 224 992 случая COVID-19, выздоровели - 2 136 176 заболевших, 51 769 человек умерли.