Украина станет членом НАТО через ПДЧ - итоги саммита в Брюсселе

На саммите стран-членов НАТО подтвердили решение, принятое на Бухарестском саммите 2008 года, о том, что Украина станет членом Альянса с Планом действий по членству (ПДЧ) в качестве неотъемлемой части этого процесса.

По итогам встречи в Брюсселе, страны подтвердили все элементы этого решения, а также последующих решений, включая то, что каждый партнер будет оцениваться по своим собственным достоинствам.

В НАТО заявили, что ежегодные национальные программы в рамках Комиссии НАТО-Украина (NUC) остаются механизмом, с помощью которого Украина продвигает реформы, связанные с ее стремлением к членству в НАТО.

Тем не менее Украина должна в полной мере использовать все инструменты, доступные в рамках НУК, для достижения своей цели по внедрению принципов и стандартов НАТО.

Успех широкомасштабных, устойчивых и необратимых реформ, включая борьбу с коррупцией, содействие всеохватному политическому процессу и реформу децентрализации, основанных на демократических ценностях, уважении прав человека, меньшинств и верховенства закона, будет иметь решающее значение для создания основы для процветающей и мирной Украины.

Особенно важны дальнейшие реформы в секторе безопасности, включая реформу Службы безопасности Украины и дальнейшему прогрессу в соответствии с международными обязательствами и обязанностями Украины — борьбе с коррупцией, реформе децентрализации и уважении прав человека властями Украины.

Также НАТО продолжит поддерживать усилия Украины по укреплению ее устойчивости к гибридным угрозам, в том числе путем активизации деятельности в рамках Платформы НАТО-Украина по противодействию гибридной войне.

Статус партнера с расширенными возможностями, предоставленный в прошлом году, придаст дополнительный импульс нашему и без того амбициозному сотрудничеству и будет способствовать повышению оперативной совместимости, что позволит проводить больше совместных учений, тренировок и улучшать ситуационную осведомленность.

Военное сотрудничество и инициативы по наращиванию потенциала между союзниками и Украиной, включая литовско-польско-украинскую бригаду, еще больше укрепляют эти усилия. Мы высоко ценим значительный вклад Украины в операции союзников, Силы реагирования НАТО и учения НАТО.

Также страны НАТО заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в пределах их международно признанных границ.

«В соответствии со своими международными обязательствами мы призываем Россию вывести войска, размещенные ею во всех трех странах без их согласия. Мы решительно осуждаем и не признаем незаконную и нелегитимную аннексию Крыма Россией и осуждаем ее временную оккупацию.

Нарушения прав человека в отношении крымских татар и представителей других местных общин должны быть прекращены. Недавнее массированное наращивание Россией военной мощи и дестабилизирующая деятельность в Украине и вокруг нее еще больше усилили напряженность и подорвали безопасность.

Мы призываем Россию обратить процесс наращивания военного присутствия и прекратить ограничивать судоходство в некоторых частях Черного моря.

Мы также призываем Россию прекратить препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам. Мы высоко оцениваем сдержанность и дипломатический подход Украины в этом контексте» — говорится в заявлении.

Кроме того, в итоговом заявлении НАТО призвало к полному выполнению Минских соглашений и поддержало усилия Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы.

Россию призвали прекратить разжигание конфликта путем оказания финансовой и военной поддержки вооруженным формированиям, которые она поддерживает на востоке Украины.