Российские оккупанты блокируют детям из Луганска и Донецка выезд на обучение в Украину

Министерство образования просит пограничников не штрафовать детей из оккупированных районов Луганска и Донецка, въезжающих в Украину через РФ из-за блокирования российскими оккупантами возможности выезда через КПВВ.

В 2021 году, как и в прошлом, в образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечение КПВВ лицами, проживающими на временно оккупированных территориях Украины и желающими учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти.

Министерство образования и науки Украины осуждает действия оккупационных властей и подчеркивает недопустимость нарушения прав детей свободно выбирать учебное заведение для получения образования.

Сейчас граждане Украины, которые находятся в зонах временной оккупации АР Крым, Луганской и Донецкой областей, вынуждены пересекать государственную границу Украины без соблюдения установленных норм. Действующим законодательством Украины предусмотрены определенные административные наказания за нарушение порядка въезда и выезда из временно оккупированной территории Украины, а также за незаконное пересечение границы.

Министерство образования и науки Украины обратилось в Государственную пограничную службу Украины с просьбой рассмотреть вопрос о неприменении мер административного воздействия на граждан Украины, которые хотят поступить на учебу по программам «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» и предоставить разъяснения.

Как разъяснили в МОН, поступающие жители из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, а также АР Крым, должны лично подавать заявление в ЗВО для поступления через образовательные центры.

У поступающих, как правило, отсутствуют документы, что делает невозможным подачу заявлений электронными средствами связи.

К тому-же на сегодня в Украине не существует надежного и действенного механизма дистанционного поступления граждан с временно оккупированных территорий в аспекте обеспечения надлежащей начальной идентификации таких абитуриентов, обеспечения защиты их персональных данных и дальнейшей их аутентификации при проведении вступительных экзаменов, соблюдение принципа равенства прав всех поступающих при проведении конкурсного отбора .

Просим информировать о проблемах, которые возникают у лиц из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей при попытке поступить в учреждения образования Украины, на номера образовательных центров «Донбасс-Украина» или «Крым-Украина», горячей линии Правительственного контактного центра 0-800-504-425 или каналов мобильной связи: +38 098 079 69 73 (Viber, Whatsapp, Telegram) +38 095 200 85 73 - для людей с нарушениями слуха (Viber, Whatsapp, Telegram). Услуги связи являются бесплатными.

Со своей стороны, МОН в пределах компетенции принимает все необходимые меры, чтобы обеспечить возможность гражданам с оккупированных территорий поступать в учебные заведения Украины.

Также Министерством образования и науки Украины будет рассмотрен вопрос о продлении сроков вступительной кампании для лиц из оккупированных районов на места государственного заказа.