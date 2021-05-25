Российские боевики дважды нарушили режим прекращения огня в Луганской области

13 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 2 обстрела украинских позиций. Все обстрелы сосредоточены на позициях ВСУ в Луганской области.

Как сообщили в пресс-центре ООС, в районе поселка Новотошковское российские боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

14 июня российские подразделения вновь нарушили режим прекращения огня в этом районе - противник обстрелял украинские позиции по подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь в результате вражеских обстрелов среди наших воинов нет.

В ответ на обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.