В Луганской области 20 новых случаев COVID-19 и четверо умерших

За 10 июня в Луганской области лабораторно подтверждено 20 новых случаев COVID-19, от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 4 человека.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26368 заболевших. От осложнений коронавируса умерли 917 жителей региона.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 1603 случая COVID-19. Умерли от осложнений - 70 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев выявлено в Киеве - 217, Днепропетровской - 121, Львовской - 113, Киевской - 105 и Запорожской - 97 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус выявили у 2 221 427 человек, из них выздоровели 2 120 780 человек, умерли 51 577 больных.