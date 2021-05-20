10 июня в Луганской и Донецкой областях зафиксированные 12 нарушений режима прекращения огня со стороны российских боевиков.

В Луганской области российские боевики обстреляли Причепиловку из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Донецкой области российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из минометов 82-го калибра.

Недалеко от населенного пункта Новгородское противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

У Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска 4 раза обстреливали украинских военных из станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов и стрелкового оружия. А неподалеку Водяного, что у Донецка, - из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Старогнатовки боевики открывали огонь из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Луганское российские боевики дважды обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, неподалеку Песков враг осуществлял обстрел из стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов один военный из состава Объединенных сил получил ранения. Воину оперативно оказали необходимую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненого - средней тяжести.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра, 11 июня, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг открыл огонь из минометов 82-го калибра. А в направлении Опытного - из ручных противотанковых гранатометов.