В Украине подготовили законопроект по монетизации льгот на проезд

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Кабинет министров Украины на заседании 9 июня одобрил законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно льгот по оплате проезда и других льгот».

Законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусматривается, что льготы по оплате проезда и другие предоставляются на основании решений органов местного самоуправления и выплачиваются в определенном ими порядке и размерах в форме денежной компенсации.

Также вносятся изменения в законы Украины «О транспорте» и «Об автомобильном транспорте» в связи с введением денежной компенсации вместо льгот по оплате проезда.

Принятие законопроекта позволит органам местного самоуправления самостоятельно решать вопросы предоставления льгот по оплате проезда и способствовать адресности их предоставления.