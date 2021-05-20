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В Украине привитые «Спутник V» туристы не считаются вакцинированными от COVID-19

Сегодня, 12:19 citynews.net.ua | Напечатать

В Госпогранслужбе Украины рассказали как должны быть оформлены документы и какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане.

Правительством Украины внесены изменения в Постановление КМУ от 9 декабря 2020 № 1236, которым введены ограничительные противоэпидемические мероприятия с целью предотвращения распространения COVID-19. В частности, расширен перечень документов, при наличии которых разрешается пересекать границу Украины на въезд во время карантина или избежать самоизоляции.

Эти нормы уже внедрены во время пограничного контроля в пунктах пропуска на государственной границе.

Согласно изменениям, иностранным гражданам и лицам без гражданства для въезда в Украину (в т.ч. владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, теперь необходимо иметь или отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, который проведен не более чем за 72 часа до пересечения государственной границы, или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык.

Документы, подтверждающие полный курс вакцинации от COVID-19 должны содержать следующую информацию:

полное имя и фамилию, дату рождения, пол, гражданство и подпись пациента, номер документа (там, где применимо), удостоверяющий личность (паспорт, идентификационный номер и т.д.);

название вакцины, даты введения, название производителя и серии производства;

название заболевания, против которого получено курс вакцинации;

подпись и печать врача, который непосредственно осуществлял вакцинацию.

Документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 может быть в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законодательством государств в которых проведена вакцинация от COVID-19.

Также отметим, что такие результаты тестов и документ о вакцинации дают возможность Украинская или иностранцам, которые постоянно проживают в Украине, избежать самоизоляции во время возвращения из-за границы.

Отдельно стоит учитывать, что вакцины, по которым может быть рассмотрен документ о получении полного курса вакцинации от COVID-19, должны быть включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

В настоящее время к такому перечню принадлежат следующие вакцины:

BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer / BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием КОМИРНАТИ)

AZD1222 производства AstraZeneca / Oxford (зарегистрировано в Украине под названием АстраЗенека)


Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием КОВИШЕЛД)

Ad26.COV2.S производства Janssen;

mRNA-1273 производства Moderna;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm / BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием КОРОНАВАК).

Заметим, что за последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V».

Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ.


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