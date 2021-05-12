Прокуратура подозревает руководителя Северодонецкого Азота в уклонении от налогов на 20 млн гривень

Луганской областной прокуратурой сообщено о подозрении Председателю правления частного акционерного общества «Северодонецкое объединение Азот» по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на 20 млн гривень.

Согласно регистрационным данным, руководителем Северодонецкого «Азота» с 2011 года является Леонид Бугаев.

По данным следствия, чиновник химического предприятия организовал противоправную схему уклонения от уплаты налогов. По его указанию в 2017 году с расчетных счетов ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» незаконно выводились денежные средства на другие предприятия холдинга под видом беспроцентного займа и финансовой помощи.

В результате этих действий подозреваемый, действуя вопреки действующему законодательству, умышленно уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц.

По заключению проведенной судебной экономической экспертизы, в государственный бюджет не поступило более 20 млн грн налога.

Северодонецкий «Азот» входит в холдинг Ostchem, который объединяет активы азотной химии Group DF Дмитрия Фирташа.