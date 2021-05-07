В Луганской области выплатят компенсацию за 6 разрушенных российскими боевиками домов

В Луганской области выплатят компенсацию за 6 разрушенных российскими боевиками домовСегодня, 10:46
Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации гражданам, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области приняла решение о предоставлении денежной компенсации и включении в обобщенный список 9 граждан.
Эти люди являются собственниками 6 объектов разрушенного жилья.
Пять разрушенных объектов находятся в поселке Станица Луганская и один в поселке Тошковка.
По результатам заседания комиссии 9 граждан получат компенсацию на общую сумму 1,8 млн гривень, что составляет 300 тысяч гривень за разрушенный объект.
Всего с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 119 гражданам, которые являются собственниками 107 объектов жилого фонда, на общую сумму 30,097 млн гривень.
На сегодня 37 жителей Донецкой области и 6 жителей Луганской области получили денежную компенсацию на общую сумму 11,15 млн гривень.
В этом году Минреинтеграции увеличит финансирование программы компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Ожидается, что в 2021 году компенсацию получат более 300 семей.