В Луганской области выплатят компенсацию за 6 разрушенных российскими боевиками домов

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации гражданам, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области приняла решение о предоставлении денежной компенсации и включении в обобщенный список 9 граждан.

Эти люди являются собственниками 6 объектов разрушенного жилья.

Пять разрушенных объектов находятся в поселке Станица Луганская и один в поселке Тошковка.

По результатам заседания комиссии 9 граждан получат компенсацию на общую сумму 1,8 млн гривень, что составляет 300 тысяч гривень за разрушенный объект.

Всего с начала 2021 года комиссиями в Донецкой и Луганской областях принято решение о предоставлении компенсации 119 гражданам, которые являются собственниками 107 объектов жилого фонда, на общую сумму 30,097 млн гривень.

На сегодня 37 жителей Донецкой области и 6 жителей Луганской области получили денежную компенсацию на общую сумму 11,15 млн гривень.

В этом году Минреинтеграции увеличит финансирование программы компенсации за разрушенное в результате вооруженной агрессии РФ жилье. Ожидается, что в 2021 году компенсацию получат более 300 семей.