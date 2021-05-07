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За сутки в Луганской области 57 новых случаев COVID-19 и семь умерших

Сегодня, 09:39 citynews.net.ua | Напечатать

За 31 мая в Луганской области лабораторно подтверждено 57 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 7 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 26147 заболевших коронавирусом, от осложнений умерли 893 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 2137 новых случаев заболеваний COVID-19, госпитализировали 579 больных, 163 человека умерли от осложнений, 12 085 человек выздоровели от коронавируса.

По данным Министерство охраны здоровья, больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Киеве - 434, Запорожской - 176, Киевской - 138, Днепропетровской - 137 и Ровенской - 117 областях.


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За сутки в Луганской области 57 новых случаев COVID-19 и семь умерших