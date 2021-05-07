» » 31 мая в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня

31 мая в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня

Сегодня, 09:31 citynews.net.ua | Напечатать

31 мая в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, из которых 8 - обстрелов по позиций украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Луганской области боевики обстреливали украинских военных рядом с поселком Золотое-4 из стрелкового оружия.

В Донецкой области российские оккупанты дважды обстреливали поселок Водяное из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем, а у населенного пункта Шумы - из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических гранатометов, а у Майорска - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Зайцево российские наемники совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 11:24

В Украине законом ограничили использование пластиковых пакетов

Сегодня, 10:46

В Луганской области выплатят компенсацию за 6 разрушенных российскими боевиками домов

Сегодня, 09:39

За сутки в Луганской области 57 новых случаев COVID-19 и семь умерших

Сегодня, 09:31

31 мая в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня

Вчера, 17:00

Дело Ефремова: суд поручил найти оригинал видео, где обвиняемый мог выражать антиукраинские тезисы в госдуме РФ

Вчера, 16:00

СБУ провела двухдневные антитеррористические учения в районе ООС

Вчера, 15:00

В Украине планируют запретить лакокрасочные материалы со свинцом

Вчера, 13:45

Сигареты из оккупированного Крыма переправляли контрабандой в Украину через Станицу Луганскую

Вчера, 13:17

На КПВВ в Станице Луганской пассажиропоток  увеличился на 10 процентов

Вчера, 12:44

«Донецкая железная дорога» изменила расписание пригородных поездов между Луганской и Харьковской областями

Вчера, 12:22

В Лисичанске 3 июня отключат газоснабжение: список улиц

Вчера, 11:17

В оккупированном Донецке отменили коммендантский час на выходные

Новости Украины:

Вчера, 13:07

30 мая в Карпатах выпал снег

Вчера, 09:35

В Одессе открылся центр массовой вакцинации против COVID-19

25-05-2021, 12:24

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

24-05-2021, 12:03

Фракция «Слуга народа» выгнала фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко

21-05-2021, 13:17

Практичные, вдохновляющие украшения из дерева для дома

20-05-2021, 12:04

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

20-05-2021, 11:13

Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

17-05-2021, 14:50

В Киеве останавливали метро из-за прыгнувшего на рельсы человека

17-05-2021, 12:17

Apple TV 4K – обзор возможностей

12-05-2021, 15:11

В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

12-05-2021, 14:21

После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

7-05-2021, 12:55

Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Июнь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 



^Наверх

 

31 мая в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня