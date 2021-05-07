31 мая в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огняСегодня, 09:31
31 мая в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, из которых 8 - обстрелов по позиций украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
В Луганской области боевики обстреливали украинских военных рядом с поселком Золотое-4 из стрелкового оружия.
В Донецкой области российские оккупанты дважды обстреливали поселок Водяное из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем, а у населенного пункта Шумы - из минометов 82-го калибра.
В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.
Неподалеку Авдеевки российские боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических гранатометов, а у Майорска - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи населенного пункта Зайцево российские наемники совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.