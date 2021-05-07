31 мая в Луганской и Донецкой областях было зафиксировано 10 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, из которых 8 - обстрелов по позиций украинских военных, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

В Луганской области боевики обстреливали украинских военных рядом с поселком Золотое-4 из стрелкового оружия.

В Донецкой области российские оккупанты дважды обстреливали поселок Водяное из минометов 120-го калибра и гранатометов различных систем, а у населенного пункта Шумы - из минометов 82-го калибра.

В районе населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска вели огонь из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки российские боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических гранатометов, а у Майорска - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи населенного пункта Зайцево российские наемники совершили дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Санжаровка был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был вовремя подавлен средствами РЭБ.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.