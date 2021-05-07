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На КПВВ в Станице Луганской пассажиропоток  увеличился на 10 процентов

Сегодня, 13:17 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, движение в большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной Россией территории Украины. Со стороны подконтрольной Украине Луганской и Донецкой областей ежедневно открыты для пропуска через линию разграничения все КПВВ с 08.00 до 16.00.

Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в «Станице Луганской». Через КПВВ «Новотроицкое» оккупанты разблокируют движение дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

В контрольном пункте «Станица Луганская» пассажиропоток по сравнению с прошлой неделей увеличился более чем на 10%. Всего за неделю за этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошло 6486 человек, а на контролируемую территорию - 7180 человек.

Через КПВВ «Новотроицкое» линию разграничения пересекли 284 человека и 50 транспортных средств к временно оккупированной части Донбасса, одновременно 312 человек и 66 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 21 человека, пограничники обеспечили их возвращения на контролируемую территорию.

Также пограничники обнаружили 7 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений.

Через КПВВ «Новотроицкое» проехало 12 грузовых автомобилей от Международного Комитета Красного Креста и Международной организации по миграции. Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставлены строительные материалы, удобрения и подгузники. Общий вес гуманитарной помощи составила около 95 тонн.


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