С начала года в Луганской области только 6 семей получили компенсацию за разрушенное жилье

Заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Наталия Романенко приняла участие в рабочем совещании заместителя министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инны Драганчук.

Во время мероприятия были рассмотрены вопросы, связанные с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации Луганской и Донецкой областей.

Наталья Романенко сообщила замминистра о деятельности международных гуманитарных организаций на территории Луганской области по восстановлению жилья и о работе региональной комиссии. В частности, о том, что с начала 2021 года рассмотрено 23 дела пострадавших и приняты решения о предоставлении компенсации 14 пострадавшим на общую сумму 4,0 млн гривень. По состоянию на 26 мая компенсацию в размере 300,0 тыс гривень получили только шесть пострадавших.

На совещании также обсуждались проблемные вопросы практического применения действующего законодательства, а именно Порядка предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и размера денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.12.2013 № 947 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 02.09.2020 № 767).

Во время заседания были рассмотрены вопросы восстановления жилых домов на территории Донецкой и Луганской областей, а также внесение изменений в порядок предоставления компенсаций, призванных упростить процедуру подачи документов и получения денежных выплат.