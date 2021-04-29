» » Как поступить в украинский вуз жителям оккупированных Луганска, Донецка или Крыма

Как поступить в украинский вуз жителям оккупированных Луганска, Донецка или Крыма

Вчера, 16:38 citynews.net.ua | Напечатать

Пошаговая инструкция поступающим с временно оккупированных тириторий АР Крым, Луганской и Донецкой областей в 2021 году.

Если у тебя нет документа о полном общем среднем образовании (свидетельство / аттестат) государственного образца, но ты хочешь учиться в ЗВО или ЗФПО на территории Украины, воспользуйся предоставленными возможностями - поступай по упрощенной процедуре через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым- Украина».

Образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» будут работать с 7 июня до 24 сентября 2021 года.

  1. Выберите ОЦ «Донбасс-Украина» или «Крым-Украина» (перечень, адрес, контакты и график работы размещен на сайтах Министерства образования и науки Украины, Доступное образование).
  2. Лично подайте заявление и заполните образовательную декларацию в ОЦ - чтобы поступить на бюджетную форму получения образования (квота-2) - до 20 июля, на контрактную форму - до 20 сентября.
    Вступление в бюджет на бакалавра (магистра медицинского, ветеринарного или фармацевтического направления):
    - прием документов - до 20 июля;
    - вступительные экзамены - до 20 июля;
    - зачисление - до 23 июля.
  3. Сдайте на базе ОЦ два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и история Украины. (Есть бесплатные видеоуроки, презентации, тесты);
  4. Сдайте один профильный вступительный экзамен (устанавливает ЗВО). Для поступления на специальности, для которых предусмотрено проведение творческого конкурса, вместо вступительного экзамена проводится соответствующий творческий конкурс.

Абитуриенты из АР Крым поступают в уполномоченные учреждения высшего образования на бюджетные места в пределах установленных квот (20% от общего) объема государственного заказа по открытым и закрытым конкурсными предложениями).

Важно!

В 2021 году, как и в прошлые годы, в приказах о зачислении (в целях безопасности поступающих) фамилии поступающих шифроваться.

Обратите внимание! Можно вступать только через один образовательный центр (до 5 заявлений).

Если вы статус перемещенного лица и вступите на бюджет, то государство предоставит вам академическую или социальную стипендию;
учебники на бесплатной основе; бесплатный доступ к сети Интернет, систем баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Если вы имеете статус перемещенного лица и вступите на обучение по контракту, то государство может предоставить вам льготный долгосрочный кредит на получение образования.

ВНИМАНИЕ! Если так случилось, что вступить на бюджетную форму обучения не удалось, есть возможность перевода с контрактной формы обучения на бюджет. Вы можете вступить через ОЦ на бюджетную форму обучения на профессиональное перед высшими и профессиональное (профессионально-технического) образование.

Вступление в бюджет на профессионального младшего бакалавра на базе 11-ти классов:

  • прием документов - до 18:00 26 июля;
  • вступительные экзамены - до 2 августа;
  • зачисление - до 12:00 7 августа.

Вступление в бюджет на профессионального младшего бакалавра на базе 9-ти классов:

  • прием документов - до 18:00 13 июля;
  • вступительные экзамены - до 24 июля;
  • зачисление - до 18:00 31 июля.

Документы для поступления на контрактную форму обучения через образовательные центры «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина» по всем уровням будут приниматься до 12:00 24 сентября.

Узнать больше можно по телефону «Правительственная горячая линия» по вопросам образования для лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория АР Крым и г.. Севастополь и временно оккупированная территория Донбасса.

В рабочие дни пн - чт с 9:00 до 18:00, пт с 9:00 до 17:00 работает горячая линия для абитуриентов из временно оккупированных территорий (0-800-504-425).


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:40

Рядом с Северодонецком СБУ обнаружила тайник боевиков с гранатометами и боеприпасами

Вчера, 16:38

Как поступить в украинский вуз жителям оккупированных Луганска, Донецка или Крыма

Вчера, 16:29

Плательщики Луганской области перечислили в бюджеты всех уровней более 1,2 млрд гривень НДФЛ

25-05-2021, 18:20

Украинских журналистов и правозащитников просят воздержаться от поездок в Беларусь из-за угроз и непредсказуемости

25-05-2021, 17:16

В Луганской области 1553 человека приняли участие в ЗНО по английскому языку - троих выгнали за нарушение правил

25-05-2021, 15:15

В Севастополе вместо сепаратистской «Ополченочки» показали кино о героях АТО

25-05-2021, 15:01

Укрпочта переходит на наземное сообщение с Беларусью - отправления могут задерживаться

25-05-2021, 13:58

В Кабмине планируют за 3 года выплатить задолженность по пенсиям переселенцам и жителям ОРДЛО

25-05-2021, 12:30

Жители Луганской области за день отдали мошенникам 300 тысяч гривень

25-05-2021, 10:34

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью

25-05-2021, 10:26

Российско-оккупационные войска обстреляли жилые дома в Донецкой области

25-05-2021, 10:11

За сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 56 новых случаев COVID-19 и 17 смертей

Новости Украины:

25-05-2021, 12:24

В центре Киева обнаружили тайник с гранатометом и взрывчаткой

24-05-2021, 12:03

Фракция «Слуга народа» выгнала фаната президента Беларуси народного депутата Евгения Шевченко

21-05-2021, 13:17

Практичные, вдохновляющие украшения из дерева для дома

20-05-2021, 12:04

СБУ проводит в Одесской области антитеррористические учения - блокпосты и поиск террористов

20-05-2021, 11:13

Каждое четвертое предприятие Киева сбрасывает в Днепр загрязненную воду

17-05-2021, 14:50

В Киеве останавливали метро из-за прыгнувшего на рельсы человека

17-05-2021, 12:17

Apple TV 4K – обзор возможностей

12-05-2021, 15:11

В Одессе задержали при получении 11 тыс долларов США заведующего кардиохирургией

12-05-2021, 14:21

После 9 мая полиция открыла 17 уголовных дел за коммунистическую символику

7-05-2021, 12:55

Как сохранить Гостиный двор в Киеве?

30-04-2021, 13:33

В Одессе полиция проводит спецоперацию против криминалитета

29-04-2021, 15:49

Как выбрать ремешок для Apple Watch

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 



^Наверх

 

Как поступить в украинский вуз жителям оккупированных Луганска, Донецка или Крыма