Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил полеты над белорусской территорией.

С 00 ч. 00 мин 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбы и ГП «Украэрорух» принять для этого необходимые меры.

Кроме того, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Государственная пограничная служба также получила поручение прекратить оформления пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов.

«Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров» - заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сегодня в небе над Белорусью практически не осталось самолетов на фоне международного скандала с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием находившегося на борту оппозиционера Романа Протасевича. Рейс Lufthansa облетает Беларусь через Украину, видно на трекинговом сервисе Flight Radar 24.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске. С борта сотрудники КГБ сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный срок тюрьмы, сам он не исключает казни.

В ICAO заявили, что действия Беларуси могли противоречить Чикагской конвенции. В результате президенты Латвии, Литвы и Эстонии призвали закрыть воздушное пространство Беларуси. Литва отказалась принимать и отправлять рейсы, проходящие через Беларусь. Летать над Беларусью прекратит и Великобритания.