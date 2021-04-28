В Северодонецке обсудят как освободиться от колониального влияния России

В вторник, 25 мая в 14.00 в помещении Кризисного медиа центра «Северский Донец» в Северодонецке состоится круглый стол «Порядок денний: деколонізація».

Основной целью мероприятия организаторы видят представление инициатив и действий, призванные освободить Украину от разрушительного влияния России и сделать деколонизацию ключевым вопросом национальной повестки дня.

Спикерами круглого стола выступят:

Владимир Вятрович, историк, народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики

Сергей Стуканов, журналист, аналитик, координатор инициативы «Украинский Восток»

Тарас Шамайда, сокоординатор движения «Пространство свободы»

Дмитрий Звонок, Центр ближневосточных исследований, социальный психолог, конфликтолог

Елена Нижельская, председатель ОО «Кризисный медиа-центр «Северский Донец»

Марьяна Вольская, основательница Украиноязычного разговорного клуба в Северодонецке

Ориентировочная продолжительность мероприятия - полтора часа.

Для журналистов вход свободный с соблюдением карантинных норм