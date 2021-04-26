DRC-DDG предлагает ранты до $5000 для бизнеса на сохранение рабочих мест в Луганской и Донецкой областях

Датский совет по беженцам − Датская группа по разминированию (DRC-DDG) возобновляет прием заявок на гранты для бизнеса в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает организация, главная цель «Программы экономического развития Восточной Украины» — сохранить существующие рабочие места в условиях карантина. Для этого владельцам микро, малого и среднего бизнеса предоставляются средства на адаптацию / перепрофилирование / переориентацию бизнес-деятельности.

Размер пособия будет зависеть от количества рабочих мест, которые планируется сохранить, а также от индивидуальных потребностей бизнеса. Подать заявку можно по ссылке: https://lap.drc.ngo/title/sme-covid

Критерии, которые будут учитываться при отборе заявок:

бизнес был рентабельным до распространения коронавируса COVID-19 и введения карантинных ограничений;

детальный бизнес-план и четкое понимание схемы реализации идеи адаптации / перепрофилирования / переориентации в рамках текущей эпидемиологической ситуации;

отсутствие юридических и правовых препятствий, а также нарушений действующего законодательства.

Гранты предоставляются DRC-DDG благодаря поддержке Швейцарии через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству, а также правительства Великобритании.