ГБР подозревает майора полиции в попытке завладеть квартирой пенсионера в Мариуполе

Следователи Краматорского теруправления ГБР, во взаимодействии с ДВБ Нацполиции, сообщили о подозрении сотруднику Мариупольского районного управления полиции, который пытался завладеть квартирой пенсионера.

Осенью 2020 полицейский узнал, что в одну из больниц Мариуполя попал пожилой мужчина с временным расстройством психического состояния. Также ему стало известно, что 79-летний пенсионер является собственником квартиры и не имеет близких и родственников, которые могли бы на нее претендовать.

Полицейский ввел в заблуждение нотариуса и получил заверенный завещание, по которому в случае смерти пенсионера он должен был унаследовать его недвижимость ориентировочной стоимостью свыше 790 000 гривен.

«Наследник», в ожидании смерти пенсионера, сменил замки в его квартире, поэтому после выписки из больницы пострадавший был вынужден проживать с бездомными, где его и нашли правоохранители.

Благодаря действиям правоохранителей, поддельное завещание было отменено и пенсионер вернулся в свое жилище.

17 мая 2021 следователи ГБР сообщили майору полиции о подозрении в законченном покушении на приобретение права на имущество путем обмана (мошенничество) в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Донецкая областная прокуратура, оперативное сопровождение - Донецкое управление внутренней безопасности Нацполиции Украины.