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Глава СНБО Данилов назвал партию Медведчука филиалом «Единой России»

Сегодня, 12:40 citynews.net.ua | Напечатать

Глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что партия Медведчука - ОПЗЖ, фактически является филиалом «Единой России» и выступает оппозицией не к политическим оппонентам, а к государству Украина и самому ее существованию.

Прямая речь:

Сегодня Украина находится в ситуации российской военной агрессии, сопровождается оккупацией Крыма и отдельных районов Востока. Однако, в эти сложные времена внутри страны мы имеем оппозицию не к власти, а оппозицию к государству, к самому факту ее существования.

Лицемерие заявлений руководителей фактически российского политического представительства в Украине - партии ОПЗЖ - вряд ли может удивить, особенно учитывая, что они выписываются по лекалам «школы» пропагандистов им. Симоньян. Но дерзость последнего партийного обращение относительно политической ситуации в Украине вызывает особое недоумение.

Собственно, фактически российский филиал «Единой России» в лице ОПЗЖ ставит ультиматум и шантажирует не только Украину, но и мир угрозой развязывания войны в Европе путем активизации военных действий на востоке Украины. Нагло угрожает нам на нашей земле, прозрачно намекая на российские войска, которые они рассматривают как свой актив давления на украинскую власть и мировое сообщество.

ОПЗЖ фактически дублирует и развивает российские пропагандистские нарративы о «травле инакомыслия», «внутреннем конфликте», «притеснении русского языка» и другой кремлевский бред.

Именно участники этой «оппозиции» - те люди и политические силы, в течение нескольких десятилетий системно и комплексно выстраивали кланово-олигархическое государство с коррупционной судебной системой, с законами - правилами, выписанными под «схемы» и «откаты», с вертикалью государственного управления, настроенной на высасывание ресурсов из государства и «распил» бюджетных средств.

И сегодня, когда Президент Украины Владимир Зеленский ломает устоявшийся коррупционно-олигархический механизм, эта «оппозиция» к государству активизировала все возможные средства и методы противодействия.

Они говорят о правилах, которые они формировали под себя, под свои «черные схемы», они призывают к правосудию в судах, которые они коррумпировали. Для них справедливый суд - это суд над Василием Стусом 1980 года.

Сегодня для наведения порядка в стране, налаживания нормального функционирования всех ветвей власти проводится кропотливая работа, и мы делаем и будем делать ее каждый день.

Все действия власти сегодня открыты и прозрачны, мы благодарны украинскому народу и нашим иностранным партнерам за поддержку и будем в дальнейшем выполнять волю граждан Украины, которые четко определили свое видение развития страны на последних президентских выборах.



Теги: Данилов Медведчук ОПЗЖ СНБО

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Глава СНБО Данилов назвал партию Медведчука филиалом «Единой России»