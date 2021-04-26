В Украине запустили услугу «еМалятко» для жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

17 мая Министерство цифровой трансформации Украины в рамках форума «Україна 30. Цифровізація» презентовали более 10 новых онлайн-услуг для украинцев, в том числе проживающих на временно оккупированных территориях Украины.

Во время мероприятия было объявлено об официальном запуске услуги «еМалятко» для украинцев, которые сейчас живут на временно оккупированных территориях, и старт услуги по электронной подаче заявки на получение льготной ипотеки для ВПО в рамках совместного проекту Минреинтеграции, Держмолодьжитло и немецкого Банка Развития KfW .

«Упрощение доступа к публичным услугам жильцов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц является одним из основных приоритетных целей и задач Минреинтеграции. И сейчас я рад констатировать полноценный запуск комплексной услуги «еМалятко» для наших граждан из временно оккупированного Крыма а также отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

С сегодняшнего дня, имея судебное решение об установлении факта рождения ребенка, через портал Дія по одному заявлению люди смогут оформить свидетельство о рождении, ИНН, присвоить номер УНЗР, определить происхождение ребенка, определить принадлежность ребенка к гражданству Украины и др. Вторым важным проектом является электронная подача заявки через портал Действие о намерении получить льготный ипотечный кредит для ВПО в рамках средств гранта, предоставленных Банком развития KfW.

Наши граждане живущие в оккупации, имеют аналогичные права, как и жители свободной Украины. Поэтому Минреинтеграции продолжает работать над тем, чтобы украинцы, которые пострадали в результате вооруженной агрессии РФ, имели полноценный доступ ко всем государственным сервисов.

Уже на следующем Саммите, я уверен, мы сможем представить еще больше электронных сервисов и услуг для них», - сказал вицепремьер-министр Украины - Министр по вопросам реинтеграции ТОТ Алексей Резников.



