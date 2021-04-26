Сватовский военный комиссар требовал 1.5 тыс долларов взятки за не призыв в армию

ГБР разоблачили военного комиссара Сватовского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, на Луганщине.

Как сообщили в пресс-службе ГБР, 15 мая 2021 года военный комиссар был задержан в городе Сватово Луганской области при получении от военнообязанного 1,5 тыс. долларов США за не призыв на срочную военную службу.

При этом, убегая от полиции, чиновник пытался избавиться полученных купюр.

16 мая 2021 ему сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды, совмещенном с вымогательством (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины военному комиссару грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Сейчас в суде рассматривается ходатайство следователя ГБР об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Луганская специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Объединенных сил, оперативное сопровождение - СБУ в Донецкой и Луганской областях и Национальная полиция в Луганской области.