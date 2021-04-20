В Луганской области за сутки выявили 186 новых случаев COVID-19

За 13 мая в Луганской области лабораторно подтверждено 186 новых случаев COVID-19, от осложнений вызванных коронавирусом умерли еще 5 человек.

Уровень заболеваемость респираторными заболеваниями в области составляет около 50% показателя эпидемпорога, в результате МОЗ Украины переместил ее в желтую зону карантинных ограничений.

Несмотря на это жителям Луганской области стоит продолжать соблюдать основные карантинные меры - обязательно носить маски в местах скопления людей, часто мыть руки и избегать тесного контакта.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 25095 случаев коронавируса, умерли от осложнений - 822 человека.

В Украине за прошедшие сутки выявили 7562 случая COVID-19, умерли от осложнений - 287 человек.

По данным министра здравоохранения Максима Степанова, среди новых заболевших - 336 детей и 216 медработников.

Больше всего случаев заболевания в четверг зарегистрировали в Киеве - 681, Харьковской - 665, Днепропетровской - 487, Черкасской - 449 и Донецкой - 445 областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 143 448 человек, из них 1 832 601 больных выздоровели, 47 620 человек скончались от осложнений.