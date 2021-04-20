Кабмин подписал договор с Францией об улучшении водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро

Правительство Украины и Правительство Французской Республики заключили четыре рамочных соглашения на общую сумму более 1,3 млрд евро.

Подписание состоялось в рамках официального визита Министра экономики, финансов и восстановления Французской Республики Бруно Ле Мэра в Киев 13 мая.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, заключенные межправительственные соглашения будут способствовать развитию Украины, улучшению жизни украинцев и повышению уровня кооперации с Французской Республикой.

Стороны подписали соглашения, которые предусматривают реализацию проектов:

поставка 130 электровозов компанией «Альстом» на общую сумму до 900 млн евро. Уровень локализации производства составит 35%.

поставки специализированной спасательной техники для работы на высотных зданиях, 370 автолестниц на сумму до 300 млн евро. Этот проект должен стать основой для обновления пожарной техники для тушения пожаров и спасения людей в высотных зданиях.

улучшение водоснабжения в Луганской области на сумму 70 млн евро. Доступ к качественной питьевой воде получат жители более 20 городов и поселков.

улучшение водоснабжения в Киеве на сумму 70 млн евро. Реализация проекта позволит улучшить качество питьевой воды в столице Украины для более 25% ее жителей.

«Все проекты предусматривают локализацию на украинских предприятиях от 30% и выше. Что вполне соответствует нашей стратегии развития национального производства», - отметил Денис Шмыгаль.