Военные атташе Швеции, Норвегии и Дании посетили украинских военных в районе ООС

Военные атташе Швеции, Норвегии и Дании посетили украинских военных в районе ООССегодня, 13:00
Вчера, 12 мая, в районе проведения операции Объединенных сил военные атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевств Швеции, Дании и Норвегии в Украине посетили подразделение и один из блокпостов Национальной гвардии Украины.
В состав делегации вошли капитан 1-го ранга Бьорн Вильберни, капитан 1-го ранга Феликс Еббестад и подполковник Бойе Лиллеруд.
Иностранную делегацию ознакомили с особенностями функций Национальной гвардии в районе проведения операции Объединенных сил и представили образцы военной техники и вооружения, которыми комплектуются подразделения НГУ.
На территории части военные атташе отдали дань погибшим украинским военным возле Стелы Памяти.
Также делегация посетила один из блокпостов, где ознакомилась со спецификой, условиями службы гвардейцев и порядком перемещения через блокпосты.
- Это не первый наш визит в район ООС, но он впервые прошел после того, как Россия усилила присутствие своих войск у украинских границ. Подразделения Национальной гвардии показали высокий профессионализм при выполнении своих задач. Воины-гвардейцы - очень дружный коллектив, имеющий высокий командный дух, - рассказал атташе по вопросам обороны при Посольстве Королевства Норвегии в Украине подполковник Бойе Лиллеруд.