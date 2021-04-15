Суд отменил постановление ЦИК о невозможности проведения выборов в громадах Луганской и Донецкой областей

Шестой апелляционный административный суд 11 мая 2021 отменил Постановление ЦИК о невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей, которое было принято на основании решений военно-гражданских администраций.

Об этом сообщает ОПОРА , а также подтверждает народный депутат Сергей Шахов.

Шестой апелляционный административный суд рассматривал дело №855/25/20 по иску к Центральной избирательной комиссии об отмене ее постановления № 161 от 8 августа 2020 года. Третьими лицами выступили Донецкая и Луганская областные государственные военно-гражданские администрации.

Полный текст решения суда ожидается через 5 дней.

Напомним, что 8 августа 2020 года Центральная избирательная комиссия на основании выводов Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 в 10 территориальных громадах Донецкой области и 8 общинах Луганской области.

Местные выборы, в частности, не проводились в фактическом областном центре Луганской области Северодонецке, а также в других достаточно крупных громадах двух регионов - Лисичанск, Волноваха, Авдеевка, Угледар, Торецкое, Станица Луганская, Попасная, Счастье и т.д.).

Это решение ЦИК вызвало резонанс среди избирателей Донецкой и Луганской областей, особенно в громадах, где голосование происходило на всех общенациональных и местных выборах 2014-2019 гг.

16 января 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 громад и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.

ОПОРА неоднократно призывала соответствующие органы власти инициировать обсуждение вариантов законодательного урегулирования местных выборов в Донецкой и Луганской областях и разработать определенные критерии для решения не проводить выборы.

Свои надежды на восстановление прав избирателей в 18 громадах высказали также послы «Большой семерки».

На первом заседании Рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства на базе Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, регионального развития, местного самоуправления и градостроительства вносились предложения разработать критерии относительно невозможности проведения выборов, а также посетить Донецкую и Луганскую области для изучения вопроса.