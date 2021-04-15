11 мая российские террористы 8 раз нарушили режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В Луганской области российские террористы вели обстрел района Новоалександровки и Калиново-Борщеватого из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области, в близи населенного пункта Новгородское, оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил обстрелял позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

В пригороде населенного пункта Водяное украинских военных обстреливали из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а у поселка Лебединское - из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Южное российские оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

В ответ на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.