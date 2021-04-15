3 подозрения Медведчуку: Государственная измена и разграбление национальных ресурсов на 38 млрд гривень

Вчера Генеральная прокурорка Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку подозрение в государственной измене. По ее мнению, следствие и прокуроры получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых.

В результате проведенных обысков СБУ так и не смогло найти Виктора Медведчука, а Тарас Козак - находится на территории РФ.

Во время брифинга глава СБУ Иван Баканов рассказал о предпринимаемых следствием действиях и приоткрыл детали преступлений, в которых подозревают политиков.

По мнению следователей СБУ, Медведчук и Козак подозреваются в совершении государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 и ч.1 ст.438 Уголовного кодекса Украины).

СБУ аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором.

Фигуранты в 2015 году вступили в предварительный сговор с чиновником правительства России - для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (в морской экономической зоне Украины, временно оккупирована РФ).

«Поясню, о чем речь: после аннексии полуострова, оккупанты начали некую «национализацию» предприятий, ресурсов и прочего имущества. Стартовал процесс незаконной перерегистрации юридических лиц. И украинские политики приобщаются к разработке месторождения на оккупированной территории и фактически помогают государству-агрессору, которое это месторождение и забрало!» - рассказал детали председатель СБУ Иван Баканов.

На брифинге продемонстрировали аудиозаписи разговоров, на которых обсуждаются детали перерегистрации киевского ООО «Новые проекты» в РФ и получения им договоров и лицензий по российскому законодательству.

Глава спецслужбы отметил, что результаты экспертиз подтвердили подлинность голоса Виктора Медведчука и его почерк в правках к письму Путину от имени предприятия.

Таким образом, речь идет о нанесении ущерба экономической безопасности Украины, разграблении национальных ценностей на оккупированной территории, помощь иностранному государству.

Другой эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам Российской Федерации сведений, содержащих государственную тайну.

«Этот эпизод произошел в августе 2020 года. Господин Медведчук направил Козаку, который тогда находился на территории России, секретные данные о расположении скрытого военного подразделения Вооруженных Сил Украины, его личном составе, боевой подготовке. Информация предназначалась для спецслужб Российской Федерации», - сообщил Иван Баканов.





Также СБУ расследует проведения подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта «Промінь».

«На первый взгляд, речь идет о создании организации, которая будет тесно заниматься украинцами, которые едут работать и учиться в Россию. Но истинная цель - создание инфраструктуры влияния в пользу РФ. А уже механизмами этого «Луча» - собирать персональные данные украинцев, вербовать их, влиять на внутреннюю политику нашего государства, распространять пропаганду. То есть, это - антиукраинской проект», - отметил Иван Баканов.

Напомним, ранее СНБО Украины ввела экономические санкции к Медведчука, Т. Козака и ряда аффилированных с ними компаний.