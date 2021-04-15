Пограничники в Луганской области провели учения по выдвижению к госгранице

В Луганской области прошла проверка боеготовности пограничной комендатуры быстрого реагирования «Счастье».

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

В условиях, приближенных к реальным, пограничники выдвинулись к условной линии государственной границы, где заняли оборону.

Перед пограничной комендатурой быстрого реагирования стояла задача обустроить позиции для ведения наблюдения и боя, в кратчайшие сроки развернуть полевые лагеря, организовать логистику и связь.

Во время проверки боеготовности охранники государственной границы также отрабатывали различные варианты действий в зависимости от изменения обстановки.