Как сообщает Восточная правозащитная Группа, в РФ вопрос об открытии избирательных участков для выборов в госдуму в ОРДЛО решен - участки будут открыты.

Об этом сегодня в кулуарах активно обсуждали участники мероприятия Союза Добровольцив Донбасса и партии Единой России в городе Ростов, где подписывали меморандум о сотрудничестве.

Что нам известно правозащитникам:

Избирательные участки будут открыты на теритрии ОРДЛО для обеспечения участия в выборах получателей паспортов РФ;

Участники НЗФ «ЛНР» и «ДНР» войдут в Госдуму РФ от разных политических сил — практически всех, кто присутствует сейчас в Госдуме. Баллотироваться в Госдуму планируют террористы Александр Бородай, Захар Прилепин, Александр Казаков, а агитационная кампания политических партий РФ в ОРДЛО начнется уже в начале лета 2021 года.

Также есть основания считать, что представители так называемого Союза добровольцев Донбасса пойдут в Государственную Думу РФ от партии «Единая Россия».