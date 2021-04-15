В Луганской области контрабандисты рапир забрели на минное поле

Несмотря на ежедневное информирование о минировании российско-оккупационными войсками территории Луганской области вблизи линии разграничения, граждане ради легкой наживы по-прежнему готовы рисковать собственной жизнью и здоровьем

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, двух «фехтовальщиков», которые пытались пробраться к линии разграничения через минные поля, 10 мая на рассвете обнаружили военнослужащие из состава Объединенных сил.

Благодаря заблаговременно полученной информации от пограничников Луганского отряда, военнослужащие ОТУ «Север» и 80 ОДШБр, на окраине населенного пункта Станица Луганская, в 500 метрах от КПВВ, обнаружили двух мужчин и передали их пограничникам отдела «Станица Луганская».

Как выяснилось, граждане направлялись через на линию разграничения для того, чтобы забрать товар и, в дальнейшем, за вознаграждение переместить его в населенный пункт Станица Луганская. 2200 рапир для фехтования в условленном месте для них оставили жители временно оккупированного Луганска.

При этом рапиры относятся к группе товарно-материальных ценностей, запрещенных для перемещения через линию разграничения. Это уже третья попытка доставить этот товар с временно оккупированной территории. Одна из них даже сопровождалась попыткой дать взятку в 10 тысяч гривень.

По данному факту проинформированы представителей компетентных правоохранительных органов.

Относительно мужчин составлены административные протоколы по ч.1 ст.204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции). Санкция статьи предусматривает конфискацию изъятых товаров.