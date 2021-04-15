Российские террористы обстреляли Троицкое из тяжелых минометов

10 мая вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушали режим прекращения огня в Луганской и Донецкой областях.

В частности, недалеко от населенного пункта Троицкое российские террористы обстреляли позиции ВСУ из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное - из минометов калибра 82 мм.

Вблизи Старогнатовки боевики дважды обстреляли украинских военных из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

По окраинам населенных пунктов Авдеевка, Южное и Водяное российские оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины за прошедшие сутки нет.

По состоянию на 7:00 утра, 11 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.