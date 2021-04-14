В Луганской области обнаружили 4 парашюта на границе с РФ

Военнослужащие Луганского пограничного отряда обнаружили недалеко от границы с РФ четыре сумки с парашютами.

Как сообщила пресс служба ГПСУ, во время патрулирования государственной границы пограничники заметили четырех человек. Трое двигались неподалеку от государственной границы на территории РФ, а один человек - на территории Украины.

В ходе дальнейших поисковых действий пограничники обнаружили четыре сумки. Они находились в камышах неподалеку от государственной границы.

Осмотрев находку, правоохранители обнаружили в ней четыре парашюты, которые впоследствии передали сотрудникам компетентных правоохранительных органов Украины.

Правоохранители начали досудебное расследование по статье «Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю».