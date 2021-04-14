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Как в Украине получить свидетельство о рождения или смерти для жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей

Сегодня, 11:23 citynews.net.ua | Напечатать

По обращению Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда разъяснил процедуру установления местными судами фактов рождения и смерти, произошедших на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Как сообщили в Минреинтеграции, соответствующая процедура предусматривала ряд этапов, которые создают определенные трудности для жителей оккупированных Луганска и Донецка, а именно то, что перед обращением в суд для установления фактов рождения и смерти, люди должны сначала обратиться в органы государственной регистрации актов гражданского состояния и получить отказ в проведении такой регистрации. После получения отказа люди уже должны обращаться в суд и в суде отстаивать права.

Учитывая это, Кассационный гражданский суд в составе ВС провел анализ норм Гражданского процессуального кодекса Украины, регламентирующих процедуру установления фактов рождения и смерти и установил, что требование местных судов о необходимости получения гражданами письменного отказа в органах государственной регистрации актов гражданского состояния не основывается на положениях действующего законодательства.

Таким образом, граждане из оккупированных районов Луганской и Донецкой областей должны обращаться сразу в соответствующий суд для установления фактов рождения и смерти, произошедших на временно оккупированных территориях, безотлагательно получать решения, и уже потом регистрировать сам факт в органах госрегистрации и получать свидетельство о рождении или о смерти государственного образца.

Свою позицию Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда довел до сведения апелляционных и местных судов.

Поэтому, в соответствии с частью 2 статьи 317 ГПКУ дела об установлении факта рождения или смерти лица на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной Радой Украины, рассматриваются безотлагательно с момента поступления соответствующего заявления в суд.


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Как в Украине установить факт рождения и смерти для жителей оккупированных районов Луганской и Донецкой областей